За сутки в Эстонии было диагностировано два позитивных случая COVID-19
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 769 тестов на COVID-19, заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, диагностировано 2 позитивных случая.
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 769 тестов на COVID-19, заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, диагностировано 2 позитивных случая.
По данным Регистра народонаселения один позитивный результат теста был в Ида-Вирумаа (в городе Нарва), один в Харьюмаа (Таллинн).
По состоянию на утро 30 июня, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 4 пациента, на искусственной вентиляции легких находится 1 пациент. В течение суток не было новых летальных исходов. В общей сложности коронавирус в Эстонии унес жизни 69 человек.
На сегодняшний день в больницах закончено 388 историй болезни COVID-19 в отношении 375 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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