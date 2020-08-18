За сутки прибавилось 8 положительных тестов на коронавирус
За последние сутки в Эстонии было сделано 1 278 первичных тестов на COVID-19, из которых 8 дали положительный результат.
За последние сутки в Эстонии было сделано 1 278 первичных тестов на COVID-19, из которых 8 дали положительный результат.
Согласно данным регистра народонаселения, 4 положительных теста было выявлено в Таллинне, 1 в Тарту и 3 в Ида-Вирумаа.
Два новых случая в Ида-Вирумаа связаны с контактом с инфицированным человеком, источник заражения в третьем случае устанавливается. В Таллинне в одном случае болезнь была завезена из России, источник заражения в трех других случаях еще устанавливается. В Тарту заразился работник Клиники Тартуского университета, источник заражения неизвестен.
Департамент здоровья активно следит в Лыунаском регионе за 329 людьми, в Идаском — за 86, а в Пыхьяском — за 146.
По состоянию на утро 18 августа в Эстонии госпитализация требуется 6 людям. Новых летальных случаев зафиксировано не было, всего в Эстонии в результате коронавируса скончались 63 человека. На сегодняшний день в больницах завершено 400 случаев болезни COVID-19 с 387 людьми.
На сегодняшний день выздоровели 1 990 человек. Из них у 1 518 завершен случай болезни (76,3%), у 472 прошло больше 28 дней после положительного теста (23,7%).
За последние 14 дней заболеваемость на 100 000 человек в Эстонии составляет 8,3.
В Эстонии было сделано более 136 тысяч первичных тестов на коронавирус, из которых 2 200 или 1,6% дали положительный результат.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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