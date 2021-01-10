За сутки прибавилось 429 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 3832 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 429, или 11,2% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 236 человек, из них 188 — в Таллинне.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 610,82.
По состоянию на утро 10 января в больницах находится 384 пациента с COVID-19.
Новость будет дополнена более точными данными.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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