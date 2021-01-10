10.01.2021, 10:38

За сутки прибавилось 429 новых случаев заражения коронавирусом, скончались пять человек

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дополнено в 15:00
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Koroonaviiruse testimine
Koroonaviiruse testimineFoto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 3832 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 429, или 11,2% от общего количества тестов.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 236 человек, из них 188 — в Таллинне.

В Ида-Вирумаа добавилось 67, в Тартумаа — 35, в Пярнумаа — 17 и в Валгамаа — 13 новых положительных результатов. В Рапламаа добавилось 8, в Вырумаа — 7, в Вильяндимаа — 6 и в Йыгевамаа — 5 новых случаев заражения. В Пылвамаа было выявлено 4, в Ляэне-Вирумаа и на Сааремаа — по 3, а на Хийумаа, в Ярвамаа и в Ляэнемаа — по 1 новому случаю заражения. В случае 22 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 610,82 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,8% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья находится более 23 590 человек

Под наблюдением Северного регионального отделения находится более 14 784 человек, 4535 из которых инфицированы.

Под наблюдением Восточного регионального отделения находится более 4331 человека, из которых инфицировано 1477 человек.

Западное региональное отделение наблюдает более 1672 человек, из которых инфицировано 510 человек.

Под наблюдением Южного регионального отделения находится более 2904 человек, из которых 1038 человек инфицированы (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из северного, восточного и западного регионов).

В течение суток было открыто в общей сложности 18 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 384 пациента

По состоянию на утро 10 января в Эстонии в больничном лечении нуждаются 384 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 41 пациенту, из которых 26 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 18 новых историй болезни с COVID-19. За сутки было выписано 10 человек, 3 пациентов перевели в отделение, не связанное с COVID-19, а 1 человек был переведен в другую больницу.

За сутки скончалось пять человек с коронавирусом: 100-летняя женщина, 82-летний мужчина, 81-летняя женщина, 79-летний мужчина и 73-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 283 человека с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершены 1780 случаев заболевания COVID-19 у 1750 человек.

По состоянию на 10 января выздоровели 22 876 человек. Из них истории болезни 17 079 человек (74,7%) завершены, у 5797 человек (25,3%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 676 920 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 33 516 положительных первичных результатов (4,9% от общего количества тестов).

В Эстонии от COVID-19 вакцинировано 10 749 человек

От COVID-19 было вакцинировано 10 749 человек. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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