За сутки прибавилось 429 новых случаев заражения коронавирусом, скончались пять человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 236 человек, из них 188 — в Таллинне.

В Ида-Вирумаа добавилось 67, в Тартумаа — 35, в Пярнумаа — 17 и в Валгамаа — 13 новых положительных результатов. В Рапламаа добавилось 8, в Вырумаа — 7, в Вильяндимаа — 6 и в Йыгевамаа — 5 новых случаев заражения. В Пылвамаа было выявлено 4, в Ляэне-Вирумаа и на Сааремаа — по 3, а на Хийумаа, в Ярвамаа и в Ляэнемаа — по 1 новому случаю заражения. В случае 22 положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 610,82 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 12,8% от общего количества сделанных тестов.

Под наблюдением Департамента здоровья находится более 23 590 человек

Под наблюдением Северного регионального отделения находится более 14 784 человек, 4535 из которых инфицированы.

Под наблюдением Восточного регионального отделения находится более 4331 человека, из которых инфицировано 1477 человек.

Западное региональное отделение наблюдает более 1672 человек, из которых инфицировано 510 человек.

Под наблюдением Южного регионального отделения находится более 2904 человек, из которых 1038 человек инфицированы (среди наблюдаемых также учитываются инфицированные из северного, восточного и западного регионов).

В течение суток было открыто в общей сложности 18 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 384 пациента

По состоянию на утро 10 января в Эстонии в больничном лечении нуждаются 384 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 41 пациенту, из которых 26 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 18 новых историй болезни с COVID-19. За сутки было выписано 10 человек, 3 пациентов перевели в отделение, не связанное с COVID-19, а 1 человек был переведен в другую больницу.