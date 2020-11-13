За сутки прибавилось 259 положительных тестов на коронавирус

За последние сутки в Эстонии проанализировали 4 280 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 259, или 5,4% от общего количества тестов.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 123 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 80 новых зараженных. В Пярнумаа прибавилось 14, в Тартумаа — 10 и в Ляэне-Вирумаа — шесть. В Вильяндимаа поступило четыре и в Пылвамаа прибавилось три новых положительных результата теста. В Валгамаа и на Сааремаа прибавилось по два и в Вырумаа, Ярвамаа, на Хийумаа и в Рапламаа прибавилось по одному положительному результату. У 11 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 178,7 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,3%.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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