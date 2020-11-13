За сутки прибавилось 259 положительных тестов на коронавирус. И четыре смертельных случая

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 123 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 80 новых зараженных. В Пярнумаа прибавилось 14, в Тартумаа — 10 и в Ляэне-Вирумаа — шесть. В Вильяндимаа поступило четыре и в Пылвамаа прибавилось три новых положительных результата теста. В Валгамаа и на Сааремаа прибавилось по два и в Вырумаа, Ярвамаа, на Хийумаа и в Рапламаа прибавилось по одному положительному результату. У 11 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

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Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 178,7 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 4,3%.

По состоянию на утро 13 ноября в больницах находится 72 пациента с COVID-19, на управляемом дыхании пять пациентов. Домой выписали шесть человек, одного человека признали ложноположительным. Новых историй болезни COVID-19 открыли 15. Новых смертельных случаев за сутки прибавилось четыре, всего в Эстонии умерло 80 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 605 историй болезни COVID-19 с 589 пациентами. В качестве пояснения: На одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице историю завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 13 ноября выздоровел 4 551 человек. Из них история болезни 3 340 человек (73,4%) завершена, у 1 211 человек (26,6%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

В Эстонии с момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года проведено более 390 000 тестов на обнаружение вируса SARS-CoV2.

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