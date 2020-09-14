За сутки прибавилось 22 случая заражения коронавирусом. COVID-19 выявили еще у одного ученика гимназии в Таллинне

Новые случаи в Вырумаа и Тартумаа — близкие контакты инфицированных. В южном регионе на сегодняшнее утро пять очагов — семейное заражение (шесть человек), день рождения в Выру (20 человек, из которых один под наблюдением западного регионального отделения), очаг поездки в Италию (9 заболевших, пять из них под наблюдением западного регионального отделения), студенческий очаг (5 человек) и очаг Орава (6 человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 354 человека, из которых 43 заболели.
В западном региональном отделении под наблюдением 37 человек, из которых 9 заболели.
По состоянию на утро 14 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 16 человек, на управляемом дыхании один пациент. Домой никого не выписали. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли два.
На сегодня в больницах завершено случаи заболевания COVID-19 с 407 пациентами.
По состоянию на 14 сентября выздоровели 2 256 человека. Их них случай заболевания 1 718 человек (76,2%) завершен, у 538 человек (23,8%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 24,30.
Всего в Эстонии проведено около 173 000 первичных тестов, из них 2 698, или 1,56%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
Как остановить распространение коронавируса?
Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
Необходимо соблюдать гигиену рук — другими словами, руки нужно часто мыть.
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