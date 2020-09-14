За сутки прибавилось 22 случая заражения коронавирусом. COVID-19 выявили еще у одного ученика гимназии в Таллинне

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 12 человек. В Ида-Вирумаа поступило три новых положительных результата теста, в Вырумаа — три и в Тартумаа — один. В трех случаях у сдавших положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа 12 случаев заболевания (11 в Таллинне) в одном случае речь идет о завезенной из Польши болезни, в двух случаях речь шла о близких контактах ранее заболевших. Обстоятельства остальных случаев заражения еще выясняются.

Из прибавившихся в период 12-13 сентября случаев заболевания в четырех случаях речь шла о завезенном заболевании (Венгрия, Италия, Молдавия), в четырех случаях речь шла о близких контактах инфицированных, в двух случаях речь шла о возможном заражении в общественном транспорте. Среди вчерашних случаев был ученик Таллиннской Кексклиннаской русской гимназии, чьи близкие контакты отправлены в самоизоляцию.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья шесть активных очагов, из которых с очагом "Нымме Калью" связано 17, с очагом клубного мероприятия "Viimsepäeva katedraal" 21 августа — 10, с очагом Gourmet Coffee — 22 и с "музыкальным" очагом — 7 случаев заражения. С очагом заражения на рабочем месте связано в общей сложности 8 случаев заболевания. В очаге таллиннского детского сада Männi на сегодняшнее утро всего 8 зараженных, из них четыре ребенка и четыре взрослых (три сотрудинка и один родитель).

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1062 человека, из которых 191 заболел.

В Ида-Вирумаа прибавилось три новых случая. В одном случае речь идет о заражении на рабочем месте, обстоятельства заражения других двух случаев еще выясняются. Всего в восточном регионе шесть активных очагов, самый большой из которых — очаг шахты "Эстония" с 57 заболевшими. С очагом завезенного из Великобритании коронавируса связано 16, с очагом шахты "Оямаа" — 9 и с очагом Вируской тюрьмы — 5 случаев заболевания. С очагом рабочего места в Кохтла-Ярве на сегодняшнее утро связано 9 лиц (шесть работников и три члена семьи). С очагом рабочего места в Силламяэ связано 11 лиц (шесть работников и пять членов семьи). Под наблюдением восточного регионального отделения 367 человек, из которых 69 заболели.