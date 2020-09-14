14.09.2020, 10:37

За сутки прибавилось 22 случая заражения коронавирусом. COVID-19 выявили еще у одного ученика гимназии в Таллинне

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EST 18
Eriolukord Tallinnas 1.04.2020
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 365 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 22 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 12 человек. В Ида-Вирумаа поступило три новых положительных результата теста, в Вырумаа — три и в Тартумаа — один. В трех случаях у сдавших положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа 12 случаев заболевания (11 в Таллинне) в одном случае речь идет о завезенной из Польши болезни, в двух случаях речь шла о близких контактах ранее заболевших. Обстоятельства остальных случаев заражения еще выясняются.

Из прибавившихся в период 12-13 сентября случаев заболевания в четырех случаях речь шла о завезенном заболевании (Венгрия, Италия, Молдавия), в четырех случаях речь шла о близких контактах инфицированных, в двух случаях речь шла о возможном заражении в общественном транспорте. Среди вчерашних случаев был ученик Таллиннской Кексклиннаской русской гимназии, чьи близкие контакты отправлены в самоизоляцию.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья шесть активных очагов, из которых с очагом "Нымме Калью" связано 17, с очагом клубного мероприятия "Viimsepäeva katedraal" 21 августа — 10, с очагом Gourmet Coffee — 22 и с "музыкальным" очагом — 7 случаев заражения. С очагом заражения на рабочем месте связано в общей сложности 8 случаев заболевания. В очаге таллиннского детского сада Männi на сегодняшнее утро всего 8 зараженных, из них четыре ребенка и четыре взрослых (три сотрудинка и один родитель).

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 1062 человека, из которых 191 заболел.

В Ида-Вирумаа прибавилось три новых случая. В одном случае речь идет о заражении на рабочем месте, обстоятельства заражения других двух случаев еще выясняются. Всего в восточном регионе шесть активных очагов, самый большой из которых — очаг шахты "Эстония" с 57 заболевшими. С очагом завезенного из Великобритании коронавируса связано 16, с очагом шахты "Оямаа" — 9 и с очагом Вируской тюрьмы — 5 случаев заболевания. С очагом рабочего места в Кохтла-Ярве на сегодняшнее утро связано 9 лиц (шесть работников и три члена семьи). С очагом рабочего места в Силламяэ связано 11 лиц (шесть работников и пять членов семьи). Под наблюдением восточного регионального отделения 367 человек, из которых 69 заболели.

Новые случаи в Вырумаа и Тартумаа — близкие контакты инфицированных. В южном регионе на сегодняшнее утро пять очагов — семейное заражение (шесть человек), день рождения в Выру (20 человек, из которых один под наблюдением западного регионального отделения), очаг поездки в Италию (9 заболевших, пять из них под наблюдением западного регионального отделения), студенческий очаг (5 человек) и очаг Орава (6 человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 354 человека, из которых 43 заболели.

В западном региональном отделении под наблюдением 37 человек, из которых 9 заболели.

По состоянию на утро 14 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 16 человек, на управляемом дыхании один пациент. Домой никого не выписали. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли два.

На сегодня в больницах завершено случаи заболевания COVID-19 с 407 пациентами.

По состоянию на 14 сентября выздоровели 2 256 человека. Их них случай заболевания 1 718 человек (76,2%) завершен, у 538 человек (23,8%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 24,30.

Всего в Эстонии проведено около 173 000 первичных тестов, из них 2 698, или 1,56%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Как остановить распространение коронавируса?

Самый эффективный метод избежать заражения — соблюдать дистанцию.
В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
Необходимо соблюдать гигиену рук — другими словами, руки нужно часто мыть.

Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.

Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем очистить руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.

Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.

При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия на сегодняшний день приложение HOIA было скачано 113 588 раз, 30 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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