09.11.2020, 10:42
За сутки прибавилось 125 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек(2)
За последние сутки в Эстонии прибавилось 125 новых случаев заражения коронавирусом. В результате болезни скончался один человек.
За последние сутки в Эстонии прибавилось 125 новых случаев заражения коронавирусом. В результате болезни скончался один человек.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 137,1.
По состоянию на утро 9 ноября, госпитализированы 60 пациентов с коронавирусом, 4 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Новость дополняется.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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