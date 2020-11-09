09.11.2020, 10:42

За сутки прибавилось 125 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек

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дополнено в 12:14
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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmineFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 181 первичный тест на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 125 тестов (5,7%) оказался положительным. В результате болезни скончался один человек.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 137,1.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 95 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 8. В Пярнумаа, Рапламаа и Тартумаа добавилось по два зараженных. В Хийумаа, Ярвамаа, Валгамаа и Вильяндимаа — по одоному. У 12 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Из зарегистрированных в Харьюмаа случаев 76 пришло в Таллинн. Всего Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает более 7600 человек, из которых 1023 больны. Всего в регионе насчитывается 21 очаг.

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Под наблюдением Идаского регионального отделения находится около 3000 человек, из которых 456 больны. Всего в Ида-Вирумаа различается 10 активных очагов.

Под наблюдением Лынуского регионального отделения — около 900 человек, из которых 151 болен.

Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения — более 650 человек, из которых 98 больны.

По состоянию на утро 9 ноября, госпитализированы 60 пациентов с коронавирусом, 4 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера в Ляэне-Талиннской центральной больнице скончался 58-летний мужчина.

Всего с начала эпидемии коронавирус унес в Эстонии жизни 76 человек.

Всего в Эстонии проведено около 280 000 первичных тестов, из них 6 250 , или 2,2 %, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

В Эстонии стремительно растет распространение коронавируса

В Эстонии стремительно растет распространение коронавируса. Увеличивается также количество случаев, когда источник заражения неизвестен. Прежде всего, вызывает беспокойство распространение коронавируса в Харьюмаа и в Таллинне.

При первой же возможности сдайте тест! Даже если у вас есть лишь небольшие симптомы, обратитесь к семейному врачу или позвоните по телефону 1220.

Мы призываем работодателей разрешить сотрудникам работать удаленно, чтобы сократить количество контактов на работе. Очень важно ограничить распространение инфекции в учреждениях.

Получайте информацию с достоверных источников. Мы призываем людей следить за официальными информационными каналами государства и делиться только той информацией, которая подтверждена этими источниками. Дополнительную информацию можно получить на страницах kriis.ee, terviseamet.ee и по телефону 1247.

Загрузите приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 176 231 раз. Через приложение о своем заболевании сообщили 277 раз, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 142.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования и т.п.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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