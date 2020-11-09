За сутки прибавилось 125 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 137,1.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 95 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 8. В Пярнумаа, Рапламаа и Тартумаа добавилось по два зараженных. В Хийумаа, Ярвамаа, Валгамаа и Вильяндимаа — по одоному. У 12 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Из зарегистрированных в Харьюмаа случаев 76 пришло в Таллинн. Всего Пыхьяское региональное отделение Департамента здоровья наблюдает более 7600 человек, из которых 1023 больны. Всего в регионе насчитывается 21 очаг.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится около 3000 человек, из которых 456 больны. Всего в Ида-Вирумаа различается 10 активных очагов.

Под наблюдением Лынуского регионального отделения — около 900 человек, из которых 151 болен.

Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения — более 650 человек, из которых 98 больны.

По состоянию на утро 9 ноября, госпитализированы 60 пациентов с коронавирусом, 4 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера в Ляэне-Талиннской центральной больнице скончался 58-летний мужчина.

Всего с начала эпидемии коронавирус унес в Эстонии жизни 76 человек.

Всего в Эстонии проведено около 280 000 первичных тестов, из них 6 250 , или 2,2 %, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

В Эстонии стремительно растет распространение коронавируса

В Эстонии стремительно растет распространение коронавируса. Увеличивается также количество случаев, когда источник заражения неизвестен. Прежде всего, вызывает беспокойство распространение коронавируса в Харьюмаа и в Таллинне.

При первой же возможности сдайте тест! Даже если у вас есть лишь небольшие симптомы, обратитесь к семейному врачу или позвоните по телефону 1220.

Мы призываем работодателей разрешить сотрудникам работать удаленно, чтобы сократить количество контактов на работе. Очень важно ограничить распространение инфекции в учреждениях.