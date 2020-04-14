За сутки от коронавируса скончались 4 человека и прибавилось 45 инфицированных(33)
За последние сутки в Эстонии было сделано 1513 теста на COVID-19, из которых 3% или 45 проб дали положительный результат. К сожалению, 4 человека скончались.
За последние сутки в Эстонии было сделано 1513 теста на COVID-19, из которых 3% или 45 проб дали положительный результат. К сожалению, 4 человека скончались.
Всего в Эстонии на сегодня сделано 32 263 теста, из которых 1373 или 4,3% оказались положительными. По состояние на 14 апреля госпитализация требуется 146 людям, из которых 11 подключены к дыхательному аппарату. Из боль=ниц выписаны 115 человек.
За последние сутки от COVID-19 скончались 84-летняя женщина в доме призрения на Сааремаа, 90-летний мужчина Ляэне-Таллиннской центральной больнице, 90-летний мужчина в больнице Курессааре и 73-летняя женщина в Пярнуской больнице. Всего от коронавируса в ЭСтонии скончался 31 человек.
Согласно данным, больше всего положительных тестов было выявлено в Харьюмаа (19) и Пярнумаа (11), на Сааремаа (6), в Ида-Вирумаа (3) и Тартумаа (2). В Рапламаа, Пылвамаа, Вильяндимаа и Вырумаа прибавилось по одному зараженному человеку.
Сейчас больше всего среди инфицированных — в возрастной группе 55-59 (11%), за этим следуют 45-49 и 50-54 (по 10%).
С понедельника возможность тестирования на COVID-19 появилась и в Курессааре. Теперь Курессаареская больница сможет получать результаты тестов на четыре часа раньше прежнего срока в 36-48 часов.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Адвокат: Наказание Лещенко за нарушение карантина станет сигналом
Найдено слабое место у коронавируса
Врач, который помог победить оспу, объясняет, что будет дальше
Чем лечиться от коронавируса: Мясников назвал 5 лекарств