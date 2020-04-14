За сутки от коронавируса скончались 4 человека и прибавилось 45 инфицированных

Всего в Эстонии на сегодня сделано 32 263 теста, из которых 1373 или 4,3% оказались положительными. По состояние на 14 апреля госпитализация требуется 146 людям, из которых 11 подключены к дыхательному аппарату. Из боль=ниц выписаны 115 человек.

За последние сутки от COVID-19 скончались 84-летняя женщина в доме призрения на Сааремаа, 90-летний мужчина Ляэне-Таллиннской центральной больнице, 90-летний мужчина в больнице Курессааре и 73-летняя женщина в Пярнуской больнице. Всего от коронавируса в ЭСтонии скончался 31 человек.

Согласно данным, больше всего положительных тестов было выявлено в Харьюмаа (19) и Пярнумаа (11), на Сааремаа (6), в Ида-Вирумаа (3) и Тартумаа (2). В Рапламаа, Пылвамаа, Вильяндимаа и Вырумаа прибавилось по одному зараженному человеку.

Сейчас больше всего среди инфицированных — в возрастной группе 55-59 (11%), за этим следуют 45-49 и 50-54 (по 10%).

С понедельника возможность тестирования на COVID-19 появилась и в Курессааре. Теперь Курессаареская больница сможет получать результаты тестов на четыре часа раньше прежнего срока в 36-48 часов.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!