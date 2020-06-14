За сутки обнаружили 0 положительных тестов на коронавирус

Департамент здоровья проанализировал 621 тест на COVID-19, при этом ни один из них не оказался положительным. Никто не умер.
14 июня в больницах из-за коронавируса находится 14 человек, к аппарату искусственной вентиляции легких никто не подключен. За сутки никто не умер от COVID-19. В целом от вируса погибло 69 человек. Всего было сделано около 95 000 текстов на коронавирус, из них 1973 — положительные.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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