14.06.2020, 10:46

За сутки обнаружили 0 положительных тестов на коронавирус

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EST
Eriolukord Tallinnas 1.04.2020
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

Департамент здоровья проанализировал 621 тест на COVID-19, при этом ни один из них не оказался положительным. Никто не умер.

14 июня в больницах из-за коронавируса находится 14 человек, к аппарату искусственной вентиляции легких никто не подключен. За сутки никто не умер от COVID-19. В целом от вируса погибло 69 человек. Всего было сделано около 95 000 текстов на коронавирус, из них 1973 — положительные.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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