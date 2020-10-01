За сутки коронавирус выявлен у 81 человека. В Таллинне скончалась женщина

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 37 человек. В Ида-Вирумаа поступило 27 новых случаев, в Вырумаа — 7, а в Вильяндимаа и Пылвамаа — по двум. В Тартумаа и Пярнумаа добавился один случай. У четырех получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 50,64. Максимлаьный показатель весной составил 56,66.

Из 37 новых случаев в Харьюмаа (из них 34 в Таллинне) четыре случая связаны с заражением в кругу семьи, а три - на рабочем месте. Обстоятельства остальных случаев еще уточняются.

Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья около 2600 человек, из которых 359 заболели. Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить семь очагов, самые крупные из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы (41 зараженных, из них 26 работники больницы) и очаг гимназии Ляэнемере, где заболели 36 человек (26 учеников и 10 учителей). С очагом Спасательного департамента связано 7 случаев, с первым очагом заражения на рабочем месте — 20 и в семейном кругу — 6 случаев, с очагом Дней ностальгии в Хаапсалу связано 8 случаев, со вторым очагом заражения на рабочем месте — 6 случаев.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа 9 связаны с заражением в семейном кругу, еще 6 человек заразились в кругу знакомых. В четырех случаях заражение произошло в школе, в одном - на работе, еще один случай завезен из Молдавии. Обстоятельства пяти случаев уточняются. Под наблюдением восточного регионального отделения почти 1000 человек, из которых 204 заболели.

Всего в сфере деятельности восточного региона восемь активных очагов, из которых с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано 7, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 14 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — 9 человек. С очагом круга знакомых связно 30, с очагом основной школы Таммику 11 и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — 5 человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано 7 человек. С очагом школы в Кохтла-Ярве связано 6 случаев заболевания (из них два — зараженные члены семьи).