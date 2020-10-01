01.10.2020, 10:41

За сутки коронавирус выявлен у 81 человека. В Таллинне скончалась женщина

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дополнено в 12:00
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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovi võtmineFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 686 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 81 теста оказался положительным. В Ляэне-Таллиннской центральной больнице скончалась 84-летняя женщина.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 37 человек. В Ида-Вирумаа поступило 27 новых случаев, в Вырумаа — 7, а в Вильяндимаа и Пылвамаа — по двум. В Тартумаа и Пярнумаа добавился один случай. У четырех получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 50,64. Максимлаьный показатель весной составил 56,66.

Из 37 новых случаев в Харьюмаа (из них 34 в Таллинне) четыре случая связаны с заражением в кругу семьи, а три — на рабочем месте. Обстоятельства остальных случаев еще уточняются.

Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья около 2600 человек, из которых 359 заболели. Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить семь очагов, самые крупные из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы (41 зараженных, из них 26 работники больницы) и очаг гимназии Ляэнемере, где заболели 36 человек (26 учеников и 10 учителей). С очагом Спасательного департамента связано 7 случаев, с первым очагом заражения на рабочем месте — 20 и в семейном кругу — 6 случаев, с очагом Дней ностальгии в Хаапсалу связано 8 случаев, со вторым очагом заражения на рабочем месте — 6 случаев.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа 9 связаны с заражением в семейном кругу, еще 6 человек заразились в кругу знакомых. В четырех случаях заражение произошло в школе, в одном — на работе, еще один случай завезен из Молдавии. Обстоятельства пяти случаев уточняются. Под наблюдением восточного регионального отделения почти 1000 человек, из которых 204 заболели.

Всего в сфере деятельности восточного региона восемь активных очагов, из которых с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано 7, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 14 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — 9 человек. С очагом круга знакомых связно 30, с очагом основной школы Таммику 11 и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — 5 человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано 7 человек. С очагом школы в Кохтла-Ярве связано 6 случаев заболевания (из них два — зараженные члены семьи).

В Вильяндимаа два новых случая связаны с заражением в кругу семьи, в Тартумаа один человек заразился на работе. В Вырумаа один случай связан с заражением на работе, а другой — в кругу семьи. В сфере деятельности южного региона остался один очаг — очаг рабочего места в Выру (21 человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 440 человек, из которых 56 заболели.

В Пярнумаа один новый случай связан с заражением на рабочем месте. Под наблюдением западного регионального отделения в связи с коронавирусом 250 человек, из которых 26 заболели.

По состоянию на утро 1 октября, в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 36 человек, на управляемом дыхании два пациента. В Ляэне-Таллиннской центральной больнице скончалась 84-летняя женщина. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 65 человек.

На сегодня в больницах завершено 4675 случаев заболевания COVID-19 с 454 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 1 октября выздоровели 2 643 человека. Их них случай заболевания 2 028 человек (76,78%) завершен, у 615 человек (23,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено около 216 000 первичных тестов, из них 3 450, или 1,6%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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