За сутки коронавирус выявлен у 81 человека. Уровень заболеваемости в стране перевалил за 50

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 50,64.

Больше всего заболевших было в Харьюмаа - 37 и Ида-Вирумаа - 27. В Вырумаа за сутки добавилось семь заболевших, в Вильяндимаа и Пылвамаа - по два, в Пярнумаа и Тарутмаа - по одному. В Регистре народонаселения не указано место жительства четырех инфицированных.

По состоянию на утро 1 октября, в госпитализации нуждались 36 человек с коронавирусом, искусственная вентиляция легких требуется двум пациентам.

Смертельных случаев за сутки не прибавилось. С зимы в Эстонии в связи с коронавирусом умерли 64 человека.

В Эстонии с начала пандемии провели более 215 500 первичных тестов на коронавирус, из которых 3450 или 1,6% оказались положительными.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!