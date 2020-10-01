За сутки коронавирус выявлен у 81 человека. Уровень заболеваемости в стране перевалил за 50(9)
За последние сутки в Эстонии в ходе тестирования выявили 81 новый случай заболевания COVID-19.
За последние сутки в Эстонии в ходе тестирования выявили 81 новый случай заболевания COVID-19.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 50,64.
Больше всего заболевших было в Харьюмаа - 37 и Ида-Вирумаа - 27. В Вырумаа за сутки добавилось семь заболевших, в Вильяндимаа и Пылвамаа - по два, в Пярнумаа и Тарутмаа - по одному. В Регистре народонаселения не указано место жительства четырех инфицированных.
По состоянию на утро 1 октября, в госпитализации нуждались 36 человек с коронавирусом, искусственная вентиляция легких требуется двум пациентам.
Смертельных случаев за сутки не прибавилось. С зимы в Эстонии в связи с коронавирусом умерли 64 человека.
В Эстонии с начала пандемии провели более 215 500 первичных тестов на коронавирус, из которых 3450 или 1,6% оказались положительными.
Новость дополняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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