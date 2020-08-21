За сутки коронавирус выявили у 17 жителей Эстонии. Йыхвиский очаг разросся до 20 человек

По данным регистра народонаселения 3 положительных результата пришли в Харьюмаа (2 в Таллинн), по 1 в Тартумаа, Вырумаа и Пярнумаа, 9 — в Ида-Вирумаа. В остальных 2 случаях данные в регистре отсутствовали.

В Харьюмаа в одном случае произошло заражение внутри семьи, в двух других случаях источник выясняется. Всего в Пыхьяском регионе Департамента здоровья под наблюдением находится 217 человек.

Что касается Ида-Вирумаа, то в одном случае болезнь была завезена из Италии, в пяти случаях произошло заражение на рабочем месте (шахта ”Эстония”), в одном случае — в баре Jõhvi Kelder, еще в одном — произошло заражение внутри семьи. Всего с очагом Jõhvi Kelder сейчас связано 20 случаев заражения. В Идаском регионе под наблюдением находится 175 человек.

Новые случаи в Тартумаа и Вырумаа связаны с заражением в результате близкого контакта. Всего в Лыунаском регионе под наблюдением находится 222 человека.

Случай в Пярнумаа связан с поездкой во Францию.

По состоянию на утро 21 августа на стационарном лечении из-за коронавируса находится 10 человек. К аппарату ИВЛ не подключен никто. Всегда коронавирус в Эстонии унес жизни 63 человек.

Коэффициент заболеваемости на настоящий момент составляет 8,4 на 100 000 жителей.

Всего в Эстонии проведено более 139 000 первичных тестов, из которых 2244, то есть 1,6% оказались положительными.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!