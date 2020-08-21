За сутки коронавирус выявили у 17 жителей Эстонии. Йыхвиский очаг разросся до 20 человек(6)
На последние сутки в Эстонии было сделано 896 первичных тестов на вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 17 показали положительный результат.
На последние сутки в Эстонии было сделано 896 первичных тестов на вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 17 показали положительный результат.
По данным регистра народонаселения 3 положительных результата пришли в Харьюмаа (2 в Таллинн), по 1 в Тартумаа, Вырумаа и Пярнумаа, 9 — в Ида-Вирумаа. В остальных 2 случаях данные в регистре отсутствовали.
В Харьюмаа в одном случае произошло заражение внутри семьи, в двух других случаях источник выясняется. Всего в Пыхьяском регионе Департамента здоровья под наблюдением находится 217 человек.
Что касается Ида-Вирумаа, то в одном случае болезнь была завезена из Италии, в пяти случаях произошло заражение на рабочем месте (шахта ”Эстония”), в одном случае — в баре Jõhvi Kelder, еще в одном — произошло заражение внутри семьи. Всего с очагом Jõhvi Kelder сейчас связано 20 случаев заражения. В Идаском регионе под наблюдением находится 175 человек.
Новые случаи в Тартумаа и Вырумаа связаны с заражением в результате близкого контакта. Всего в Лыунаском регионе под наблюдением находится 222 человека.
Случай в Пярнумаа связан с поездкой во Францию.
По состоянию на утро 21 августа на стационарном лечении из-за коронавируса находится 10 человек. К аппарату ИВЛ не подключен никто. Всегда коронавирус в Эстонии унес жизни 63 человек.
Коэффициент заболеваемости на настоящий момент составляет 8,4 на 100 000 жителей.
Всего в Эстонии проведено более 139 000 первичных тестов, из которых 2244, то есть 1,6% оказались положительными.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Участник телешоу более 20 лет насиловал женщин
Рудковская рассказала о скором пополнении в их с Плющенко семье
Суворкин раскрыл новые подробности смерти телеведущей Норкиной
В Узбекистане появятся аналоги "железной тетради": подробно