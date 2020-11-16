За сутки коронавирус в Эстонии выявили у 211 человек, возросло число пациентов на ИВЛ

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 141 человека. В Ида-Вирумаа добавилось 33 новых зараженных, в Вильяндимаа — 7, Рапламаа — 6 и Йыгевамаа — 4.

В Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа и Тартумаа по 3. В Яарва, Валга и Сааремаа по 2, в Вырумаа — 1. В одном коронапозитивном случае место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 210,69 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,5% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 16 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 84 человека, 7 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Еще вчера, 15 ноября на ИВЛ находилось 5 человек.

Новость будет дополнена.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!