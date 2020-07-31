За сутки коронавирус в Эстонии диагностирован у 13 человек. Тартуский очаг добрался до Таллинна

9 положительных результатов пришли из Тартумаа, из них 7 — из Тарту. В Харьюмаа выявлено 2 новых случая (Таллинн), в Ида-Вирумаа также 2 (в Нарве - 1).

Уже известно, что 4 новых случая в Тарту были связаны с вечеринкой, которая состоялась 18 июля в ночном клубе Vabank.

Один из столичных случаев связан с заражением внутри семьи (от спутника жизни, который 18.07 посетил тартуский ночной клуб Vabank). Во втором случае человек заразился от друзей, побывавших на турнире по киберспорту в Vaba Lava в Нарве (туда вирус привез человек, который также посетил 18.07 клуб Vabank).

Новость будет дополнена.