За сутки коронавирус в Эстонии диагностирован у 13 человек. Тартуский очаг добрался до Таллинна(2)
За последние сутки в Эстонии был проведен 721 тест на вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 13 оказались положительными.
За последние сутки в Эстонии был проведен 721 тест на вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 13 оказались положительными.
9 положительных результатов пришли из Тартумаа, из них 7 — из Тарту. В Харьюмаа выявлено 2 новых случая (Таллинн), в Ида-Вирумаа также 2 (в Нарве - 1).
Уже известно, что 4 новых случая в Тарту были связаны с вечеринкой, которая состоялась 18 июля в ночном клубе Vabank.
Один из столичных случаев связан с заражением внутри семьи (от спутника жизни, который 18.07 посетил тартуский ночной клуб Vabank). Во втором случае человек заразился от друзей, побывавших на турнире по киберспорту в Vaba Lava в Нарве (туда вирус привез человек, который также посетил 18.07 клуб Vabank).
Новость будет дополнена.
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