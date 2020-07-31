За сутки коронавирус в Эстонии диагностирован у 13 человек. Тартуский очаг добрался до Таллинна(17)
За последние сутки в Эстонии был проведен 721 тест на вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 13 оказались положительными.
За последние сутки в Эстонии был проведен 721 тест на вызывающий COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 13 оказались положительными.
9 положительных результатов пришли из Тартумаа, из них 7 — из Тарту. В Харьюмаа выявлено 2 новых случая (Таллинн), в Ида-Вирумаа также 2 (в Нарве — 1).
Уже известно, что 4 новых случая в Тарту были связаны с вечеринкой, которая состоялась 18 июля в ночном клубе Vabank.
Один из столичных случаев связан с заражением внутри семьи (от спутника жизни, который 18.07 посетил тартуский ночной клуб Vabank). Во втором случае человек заразился от друзей, побывавших на турнире по киберспорту в Vaba Lava в Нарве (туда вирус привез человек, который также посетил 18.07 клуб Vabank).
Сейчас т. н. тартуский очаг вместе с зараженными из Харьюмаа насчитывает 15 человек. По оценке Департамента здоровья, эта цифра может вырасти еще.
Что касается положительных анализов в Ида-Вирумаа, то в одном случае речь идет о человеке, приехавшем из Беларуси, а в другом о попавшем в больницу человеке, которому сначала диагностировали COVID-19, но дальнейшие тесты оказались негативными.
Обстоятельства остальных случаев выясняются.
По состоянию на 31 июля в стационарном лечении нуждается 4 человека. К аппарату искусственного дыхания не подключен ни один пациент. Новых смертей за сутки не прибавилось. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 69 человек.
В связи со вспышками заболеваемости в Тарту и Ида-Вирумаа департамент в сотрудничестве SYNLAB повысил готовность к проведению тестов. С сегодняшнего дня в Тарту открыта дополнительная палатка для проведения анализов у спортивной арены A Le Coq. Анализы можно сдать при наличии направления. В случае проявления симптомов рекомендована сдача анализов на дому.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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