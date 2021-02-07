За сутки коронавирус в Эстонии был диагностирован у 417 человек

Всего было сделано 3608 тестов, из которых 417, то есть 11,6% оказались положительными.

Согласно регистру народонаселения, больше всего положительных результатов тестов получено в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция диагностирована у 202 человек, из них 141 случаев приходится на Таллинн.

56 новых положительных результатов пришлись на Ида-Вирумаа, 38 — на Тартумаа, 26 — на Пярнумаа, по 16 — на Рапламаа и Ляэне-Вирумаа, 13 — на Вырумаа, 10 — на Вильяндимаа, 9 — на Йыгевамаа, 8 — на Пылвамаа, 7 — на Сааремаа, 4 — на Ярвамаа, по 3 — на Ляэне- и Валгамаа и 1 — на Хийумаа. В 5 случаях данные о месте жительства отсутствуют.

Заболеваемость за последние 14 дней составила 543,1% на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего числа тестов составляет 10,8%.

В стационарном лечении нуждается 425 человек.

За сутки умерло пять человек с коронавирусом: 91-летняя женщина, 90-летний мужчина, 86-летние мужчина и женщина и 78-летняя женщина. Всего в Эстонии умер 461 человек с коронавирусом.

К настоящему моменту в Эстонии от COVID-19 вакцинировано 35 905 человек, из которых 17 519 человек получили две дозы.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!