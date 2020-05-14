За сутки коронавирус унес еще одну жизнь. Больше всего новых случаев заражения — в Харьюмаа

По данным регистра народонаселения, 5 положительных результатов пришло из Харьюмаа (из низ 3 из Таллинна) и 2 из Пярнумаа.

По состоянию на утро 14 мая в стационарном лечении из-за коронавируса нуждаются 44 человека, из них 5 находятся на управляемом дыхании. Всего к настоящему моменту из больниц выписано 284 человека, закрыто 294 истории болезни.

За последние сутки поступило одно сообщение о смерти в домашних условиях: на Сааремаа скончалась 85-летняя женщина.

Всего коронавирус в Эстонии унес жизни 62 человек.

В Эстонии в общей сложности было проведено 67 130 первичных тестов, из которых 758, то есть 2,6% показали положительный результат в отношении SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!