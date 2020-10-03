За сутки коронавирус диагностирован у 71 человека, скончался один пациент

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 427 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 71 теста оказался положительным. В Клинике Тартуского университета скончалась 83-летняя женщина, болевшая коронавирусом.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 52,22. Максимальный показатель весной составлял 56,66.
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Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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