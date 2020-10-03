03.10.2020, 11:31

За сутки коронавирус диагностирован у 71 человека, скончался один пациент


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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamasFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 427 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 71 теста оказался положительным. В Клинике Тартуского университета скончалась 83-летняя женщина, болевшая коронавирусом.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 52,22. Максимальный показатель весной составлял 56,66.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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