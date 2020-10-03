За сутки коронавирус диагностирован у 71 человека, скончался один пациент

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 53,05. Максимальный показатель весной составлял 56,66.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Ида-Вирумаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 31 человека. В Харьюмаа поступило 26 новых случаев, а в Пярнумаа, Пылвамаа и Валгамаа — по два случая. В Ляэне-Вирумаа, Сааремаа, Вырумаа и Вильяндимаа — по одному новому случаю. У четырех получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Информация по регионам

Из 26 новых случаев в Харьюмаа (из них 22 в Таллинне) три случая связаны с заражением в кругу семьи, а три — на рабочем месте. В пяти случаях источник неизвестен, обстоятельства остальных случаев уточняются. Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья около 2400 человек, из которых 371 заболели.

Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить восемь очагов, самый крупный из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы (25 работников, 14 находившихся на лечении пациентов и два работника кафе). С очагом гимназии Ляэнемере связано 29 учеников и 10 учителей. С очагом Спасательного департамента связано 7 случаев, с первым очагом заражения на рабочем месте — 29 и в семейном кругу — 6 случаев, с очагом Дней ностальгии в Хаапсалу связано 8 случаев, со вторым очагом заражения на рабочем месте — 7 случаев. Со вторым очагом заражения в семейном кругу связано 5 заболевших.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа 11 связаны с заражением в семейном кругу, в пяти случаях вирус получили от знакомых, еще четыре человека заразились на рабочем месте, один в школе и один в детском саду (работник детсада Rukkilill в Силламяэ). Обстоятельства остальных случаев уточняются. Под наблюдением восточного регионального отделения почти 1000 человек, из которых 196 заболели.

Всего в восточном регионе десять активных очагов, из которых с очагом круга знакомых связно 30, с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве — 7, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 14 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — 9 человек. С очагом основной школы Таммику связано 11 и с очагом Кесклиннаской основной школы в Кохтла-Ярве — 6 человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано 7 человек, с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — 5 случаев заболевания, с очагом Йыхвиской гимназии — 7 заболевших) и с очагом Йыхвиского центра попечения — 6 заболевших (пять клиентов и один работник).