За сутки коронавирус диагностирован у 71 человека, скончался один пациент

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 427 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 71 теста оказался положительным. В Клинике Тартуского университета скончалась 83-летняя женщина, болевшая коронавирусом.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 53,05. Максимальный показатель весной составлял 56,66.
По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Ида-Вирумаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 31 человека. В Харьюмаа поступило 26 новых случаев, а в Пярнумаа, Пылвамаа и Валгамаа — по два случая. В Ляэне-Вирумаа, Сааремаа, Вырумаа и Вильяндимаа — по одному новому случаю. У четырех получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.
Информация по регионам
Из 26 новых случаев в Харьюмаа (из них 22 в Таллинне) три случая связаны с заражением в кругу семьи, а три — на рабочем месте. В пяти случаях источник неизвестен, обстоятельства остальных случаев уточняются. Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья около 2400 человек, из которых 371 заболели.
Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить восемь очагов, самый крупный из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы (25 работников, 14 находившихся на лечении пациентов и два работника кафе). С очагом гимназии Ляэнемере связано 29 учеников и 10 учителей. С очагом Спасательного департамента связано 7 случаев, с первым очагом заражения на рабочем месте — 29 и в семейном кругу — 6 случаев, с очагом Дней ностальгии в Хаапсалу связано 8 случаев, со вторым очагом заражения на рабочем месте — 7 случаев. Со вторым очагом заражения в семейном кругу связано 5 заболевших.
Из новых случаев в Ида-Вирумаа 11 связаны с заражением в семейном кругу, в пяти случаях вирус получили от знакомых, еще четыре человека заразились на рабочем месте, один в школе и один в детском саду (работник детсада Rukkilill в Силламяэ). Обстоятельства остальных случаев уточняются. Под наблюдением восточного регионального отделения почти 1000 человек, из которых 196 заболели.
Всего в восточном регионе десять активных очагов, из которых с очагом круга знакомых связно 30, с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве — 7, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 14 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — 9 человек. С очагом основной школы Таммику связано 11 и с очагом Кесклиннаской основной школы в Кохтла-Ярве — 6 человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано 7 человек, с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — 5 случаев заболевания, с очагом Йыхвиской гимназии — 7 заболевших) и с очагом Йыхвиского центра попечения — 6 заболевших (пять клиентов и один работник).
В Вильяндимаа заражение произошло от инфицированного на дне рождения, а в Вырумаа — от знакомого. Обстоятельства остальных новых случаев южного отделения выясняются. Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом более 360 человек, из которых 60 заболели. В сфере деятельности южного региона остался один очаг — очаг рабочего места в Выру (23 человека).
В Сааремаа один случай заражения произошел в кругу семьи. Обстоятельства нового случая в Пярнумаа выясняются. Под наблюдением западного регионального отделения в связи с коронавирусом около 260 человек, из которых 31 человек заболел.
В больницах 36 человек, один скончался
По состоянию на утро 3 октября, в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 36 человек, на управляемом дыхании два пациента. В Клинике Тартуского университета скончалась 83-летняя женщина. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 67 человек.
На сегодня в больницах завершено 473 случаев заболевания COVID-19 с 460 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.
По состоянию на 3 октября выздоровели 2 728 человек. Их них случай заболевания 2 088 человек (76,5%) завершен, у 640 человек (23,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии проведено около 220 000 первичных тестов, из них 3 577, или 1,6%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
Новость дополняется.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда
Невеста погибла во время фотосессии на глазах возлюбленного
Криминальный авторитет обратился к Ефремову