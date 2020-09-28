28.09.2020, 10:33

За сутки коронавирус диагностирован у 67 человек. В Таллинне — новый очаг заражения

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamasFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 873 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 67 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 34 человек. В Ида-Вирумаа поступило 13 и в Вырумаа — также 13, в Вильяндимаа — два и на Сааремаа, в Ляэнемаа и Йыгевамаа — по одному новому случаю заболевания коронавирусом. У двух получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченного в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 42,89.

Из 34 новых случаев в Харьюмаа (из них 24 в Таллинне) шесть связаны с заражением в семейном кругу, шесть — с заражением на работе и еще три через другие близкие контакты. В одном случае вирус завезли из Германии, обстоятельства остальных случаев еще уточняются.

Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья около 2000 человек, из которых 283 заболели. Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить семь очагов, самые крупные из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы (34 зараженных, из них 22 работники больницы) и очаг гимназии Ляэнемере, где заболели 32 человека (24 ученика и восемь учителей). С очагом Спасательного департамента связано семь случаев, с заражением на рабочем месте — шесть и в семейном кругу — тоже шесть случаев, с очагом Днн ностальгии в Хаапсалу связано 8 случаев. Добавился еще один очаг заражения на рабочем месте с 8 больными.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа пять связаны с заражением в семейном кругу, двое человек заразились через знакомых, один в доме призрения и еще один на рабочем месте. Обстоятельства четырех случаев уточняются. Под наблюдением восточного регионального отделения 968 человек, из которых 187 заболели.

Всего в сфере деятельности восточного региона восемь активных очагов, из которых с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано семь, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 13 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — восемь человек. С очагом круга знакомых связно 30, с очагом основной школы Таммику 11 и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — пять человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано шесть человек (из них один живет в Таллинне). С очагом школы в Кохтла-Ярве связано шесть случаев заболевания (из них два — зараженные члены семьи).

Один новый случай в Вильяндимаа связан с заражением в кругу семьи, во втором случае источник заражения выясняется. Обстоятельства нового случая заболевания в Йыгевамаа выясняются. В Вырумаа 6 случаев связаны с заражением на работе, четыре случая — близкие контакты инфицированных, в остальных случаях источник заражения выясняется. В сфере деятельности южного региона на сегодняшнее утро три очага — день рождения в Выру с 21 человеком, очаг похорон с 11 и очаг рабочего места (19 человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 434 человека, из которых 57 заболели.

Новый случай на Сааремаа завезен из Финляндии, обстоятельства нового случая заболевания в Ляэнемаа выясняются. Под наблюдением западного регионального отделения в связи с коронавирусом 167 человек, из которых 17 заболели.

По состоянию на утро 28 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 33 человека, на управляемом дыхании нет ни одного пациента. Домой не выписали ни одного человека. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли два.

На сегодня в больницах завершено 454 случая заболевания COVID-19 с 441 пациентом. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 28 сентября выздоровели 2 513 человек. Их них случай заболевания 1 920 человек (76,4%) завершен, у 593 человек (23,6%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено около 208 000 первичных тестов, из них 3 267, или 1,57%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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