За сутки коронавирус диагностирован у 67 человек. В Таллинне — новый очаг заражения

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 34 человек. В Ида-Вирумаа поступило 13 и в Вырумаа — также 13, в Вильяндимаа — два и на Сааремаа, в Ляэнемаа и Йыгевамаа — по одному новому случаю заболевания коронавирусом. У двух получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченного в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 42,89.

Из 34 новых случаев в Харьюмаа (из них 24 в Таллинне) шесть связаны с заражением в семейном кругу, шесть — с заражением на работе и еще три через другие близкие контакты. В одном случае вирус завезли из Германии, обстоятельства остальных случаев еще уточняются.

Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья около 2000 человек, из которых 283 заболели. Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить семь очагов, самые крупные из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы (34 зараженных, из них 22 работники больницы) и очаг гимназии Ляэнемере, где заболели 32 человека (24 ученика и восемь учителей). С очагом Спасательного департамента связано семь случаев, с заражением на рабочем месте — шесть и в семейном кругу — тоже шесть случаев, с очагом Днн ностальгии в Хаапсалу связано 8 случаев. Добавился еще один очаг заражения на рабочем месте с 8 больными.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа пять связаны с заражением в семейном кругу, двое человек заразились через знакомых, один в доме призрения и еще один на рабочем месте. Обстоятельства четырех случаев уточняются. Под наблюдением восточного регионального отделения 968 человек, из которых 187 заболели.

Всего в сфере деятельности восточного региона восемь активных очагов, из которых с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано семь, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 13 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — восемь человек. С очагом круга знакомых связно 30, с очагом основной школы Таммику 11 и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — пять человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано шесть человек (из них один живет в Таллинне). С очагом школы в Кохтла-Ярве связано шесть случаев заболевания (из них два — зараженные члены семьи).