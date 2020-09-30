30.09.2020, 10:42

За сутки коронавирус диагностирован у 57 человек. Заразился ученик Колледжа полиции и погранохраны

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За сутки коронавирус диагностирован у 57 человек. Заразился ученик Колледжа полиции и погранохраны
Foto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 733 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 57 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 32 человек. В Ида-Вирумаа поступило 11, в Вырумаа — три и в Йыгевамаа — два новых случая заболевания коронавирусом. В Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Сааремаа, Валгамаа и Тартумаа — по одному. У четырех получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 46,28.

Из 32 новых случаев в Харьюмаа (из них 28 в Таллинне) три связаны с близкими контактами с инфицированными. В одном случае вирус завезли из Великобритании, обстоятельства остальных случаев еще уточняются.

Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья около 2000 человек, из которых 332 заболели. Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить семь очагов, самые крупные из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы (38 зараженных, из них 25 работники больницы, 11 пациентов и два работника кафетерии) и очаг гимназии Ляэнемере, где заболели 34 человека. С очагом Спасательного департамента связано 7 случаев, с заражением на рабочем месте — 7 и в семейном кругу — 6 случаев, с очагом Дней ностальгии в Хаапсалу связано 8 случаев, с еще одним очагом заражения на рабочем месте — 14 случаев.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа пять связаны с заражением в семейном кругу, еще двое человек заразились на рабочем месте. Обстоятельства остальных случаев уточняются. Новый случай в Ляэне-Вирумаа завезен из России. Под наблюдением восточного регионального отделения 917 человека, из которых 183 заболели.

Всего в сфере деятельности восточного региона восемь активных очагов, из которых с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано 7, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 14 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — 9 человек. С очагом круга знакомых связно 30, с очагом основной школы Таммику 11 и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — 5 человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано 7 человек. С очагом школы в Кохтла-Ярве связано 6 случаев заболевания (из них два — зараженные члены семьи).

В Вырумаа два случая заражения произошли на рабочем месте, а один — в семейном кругу. Новый случай заражения в Тартумаа завезен из Португалии. Один случай из Йыгевамаа и еще один из Валгамаа были переданы северному региональному отделению, так как люди проживают в Харьюмаа. Источник заражения еще одного случая в Йыгевамаа выясняется. В сфере деятельности южного региона остался один очаг — очаг рабочего места в Выру (20 человек). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом 423 человека, из которых 51 заболели.

Обстоятельства нового случая на Сааремаа еще выясняются. Новый случай в Ляэнемаа связан с близким контактом с инфицированным. Новый случай в Пярнумаа — ученик Колледжа полиции и погранохраны, источник заражения неизвестен, он будучи больным ходил в школу. Под наблюдением западного регионального отделения в связи с коронавирусом 221 человек, из которых 22 заболели.

По состоянию на утро 30 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 35 человек, на управляемом дыхании один пациент. Домой выписали семь человек. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли шесть.

На сегодня в больницах завершено 465 случаев заболевания COVID-19 с 452 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 30 сентября выздоровели 2 605 человек. Их них случай заболевания 2 000 человек (76,8%) завершен, у 605 человек (23,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено около 213 000 первичных тестов, из них 3 371, или 1,58%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Новость дополняется.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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