За сутки коронавирус диагностирован у 57 человек. Заразился ученик Колледжа полиции и погранохраны

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 32 человек. В Ида-Вирумаа поступило 11, в Вырумаа — три и в Йыгевамаа — два новых случая заболевания коронавирусом. В Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Сааремаа, Валгамаа и Тартумаа — по одному. У четырех получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 46,28.

Из 32 новых случаев в Харьюмаа (из них 28 в Таллинне) три связаны с близкими контактами с инфицированными. В одном случае вирус завезли из Великобритании, обстоятельства остальных случаев еще уточняются.

Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья около 2000 человек, из которых 332 заболели. Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить семь очагов, самые крупные из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы (38 зараженных, из них 25 работники больницы, 11 пациентов и два работника кафетерии) и очаг гимназии Ляэнемере, где заболели 34 человека. С очагом Спасательного департамента связано 7 случаев, с заражением на рабочем месте — 7 и в семейном кругу — 6 случаев, с очагом Дней ностальгии в Хаапсалу связано 8 случаев, с еще одним очагом заражения на рабочем месте — 14 случаев.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа пять связаны с заражением в семейном кругу, еще двое человек заразились на рабочем месте. Обстоятельства остальных случаев уточняются. Новый случай в Ляэне-Вирумаа завезен из России. Под наблюдением восточного регионального отделения 917 человека, из которых 183 заболели.

Всего в сфере деятельности восточного региона восемь активных очагов, из которых с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве связано 7, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 14 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — 9 человек. С очагом круга знакомых связно 30, с очагом основной школы Таммику 11 и с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — 5 человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано 7 человек. С очагом школы в Кохтла-Ярве связано 6 случаев заболевания (из них два — зараженные члены семьи).