За сутки коронавирус диагностирован у 42 человек, на управляемом дыхании четыре пациента

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 20 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 14, и в Тартумаа и Вырумаа — по два новых случая заболевания коронавирусом. В Ляэне-Вирумаа и Рапламаа прибавилось по одному новому случаю. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 51,47. Максимальный показатель весной составлял 56,66.

Информация по регионам

Из новых случаев в Харьюмаа (из них 14 в Таллинне) один связан с заражением в кругу семьи, а один — на рабочем месте. В одном случае вирус завезен из страны Евросоюза. Обстоятельства остальных случаев уточняются. Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья более 2200 человек, из которых 378 заболели.

Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить шесть очагов, самый крупный из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы (25 работников, 14 находившихся на лечении пациентов и два работника кафе). С очагом гимназии Ляэнемере связано 29 учеников и 10 учителей. С очагом Спасательного департамента связано 7 случаев, с первым очагом заражения на рабочем месте — 30, со вторым очагом заражения на рабочем месте — 7 случаев, а с очагом семьи и знакомых — 5 случаев.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа семь связаны с заражением в семейном кругу, в трех случаях вирусом заразились на рабочем месте. В двух случаях заражение произошло в школе, в одном — в доме призрения и еще в одном человек заразился от знакомого. Под наблюдением восточного регионального отделения почти 1000 человек, из которых 88 заболели.

Всего в восточном регионе 11 активных очагов, из которых с очагом круга знакомых связно 30, с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве — 7, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 14 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — 9 человек. С очагом основной школы Таммику связано 12 и с очагом Кесклиннаской основной школы в Кохтла-Ярве — 7 человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано 8 человек, с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — 5 случаев заболевания, с очагом Йыхвиской гимназии — 7 заболевших и с очагом Йыхвиского центра попечения — 7 заболевших (пять клиентов и два работника). С очагом Силламяэской Ваналиннаской школы связано 8 случаев, а с так называемым развлекательным очагом в Кохтла-Ярве — 9 случаев.