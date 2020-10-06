06.10.2020, 11:08

За сутки коронавирус диагностирован у 42 человек, на управляемом дыхании четыре пациента

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamasFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 204 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 42 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 20 человек. В Ида-Вирумаа прибавилось 14, и в Тартумаа и Вырумаа — по два новых случая заболевания коронавирусом. В Ляэне-Вирумаа и Рапламаа прибавилось по одному новому случаю. У одного получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства. Как правило, в таком случае речь идет об иностранце.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 51,47. Максимальный показатель весной составлял 56,66.

Информация по регионам

Из новых случаев в Харьюмаа (из них 14 в Таллинне) один связан с заражением в кругу семьи, а один — на рабочем месте. В одном случае вирус завезен из страны Евросоюза. Обстоятельства остальных случаев уточняются. Под наблюдением инспекторов северного регионального отделения Департамента здоровья более 2200 человек, из которых 378 заболели.

Всего в сфере деятельности северного регионального отделения можно выделить шесть очагов, самый крупный из которых — очаг Ида-Таллиннской центральной больницы (25 работников, 14 находившихся на лечении пациентов и два работника кафе). С очагом гимназии Ляэнемере связано 29 учеников и 10 учителей. С очагом Спасательного департамента связано 7 случаев, с первым очагом заражения на рабочем месте — 30, со вторым очагом заражения на рабочем месте — 7 случаев, а с очагом семьи и знакомых — 5 случаев.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа семь связаны с заражением в семейном кругу, в трех случаях вирусом заразились на рабочем месте. В двух случаях заражение произошло в школе, в одном — в доме призрения и еще в одном человек заразился от знакомого. Под наблюдением восточного регионального отделения почти 1000 человек, из которых 88 заболели.

Всего в восточном регионе 11 активных очагов, из которых с очагом круга знакомых связно 30, с очагом рабочего места в Кохтла-Ярве — 7, с первым очагом рабочего места в Силламяэ — 14 и со вторым очагом рабочего места в Силламяэ — 9 человек. С очагом основной школы Таммику связано 12 и с очагом Кесклиннаской основной школы в Кохтла-Ярве — 7 человек. Со вторым очагом членов семьи и знакомых в Ида-Вирумаа сейчас связано 8 человек, с очагом дня рождения в Кохтла-Ярве — 5 случаев заболевания, с очагом Йыхвиской гимназии — 7 заболевших и с очагом Йыхвиского центра попечения — 7 заболевших (пять клиентов и два работника). С очагом Силламяэской Ваналиннаской школы связано 8 случаев, а с так называемым развлекательным очагом в Кохтла-Ярве — 9 случаев.

В Вырумаа новые случаи связаны с близкими контактами инфицированных, в Тартумаа — с путешествиями. Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом почти 300 человек, из которых 66 заболели. В сфере деятельности южного региона всего один очаг — очаг рабочего места в Выру (24 человека).

В больницах 39 человек

По состоянию на утро 6 октября, в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 39 человек, на управляемом дыхании четыре пациента. За сутки новых смертей зарегистрировано не было, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 67 человек.

На сегодня в больницах завершено 478 случаев заболевания COVID-19 с 465 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 6 октября выздоровели 2 806 человек. Их них случай заболевания 2 136 человек (76,1%) завершен, у 670 человек (23,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено около 224 000 первичных тестов, из них 3 659, или 1,63%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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