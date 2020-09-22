22.09.2020, 12:17

За сутки коронавирус диагностирован у 36 человек, в больницах 32 пациента. Среди заболевших — чиновник и работник детского сада

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Covid-19 testimine
Covid-19 testimineFoto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 2 862 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 36 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Ида-Вирумаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 15 человек. В Харьюмаа коронавирус диагностировали у 14 человек (10 в Таллинне) В Ярвамаа, Вырумаа и Тартумаа прибавилось по одному случаю. В четырех случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

В Харьюмаа в одном случае болезнь была завезена из Польши. Четыре случая связаны с заражением в результате близкого контакта. Обстоятельства заражения в остальных случаях выясняются.

В Пыхьяском отделении Департамента здоровья имеется четыре активных очага: день рождения в Кадриорге (26 человек), таллиннский детский сад Мянни (10 человек), Гимназия Ляэнемере (17 человек) и очаг, связанный с заражением на рабочем месте (6 человек).

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Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья находится 1 844 человека, из которых 211 заболели.

В 10 прибавившихся в Ида-Вирумаа случаях речь идет о близком контакте с уже заболевшим человеком. Источник заражения в остальных случаях пока неизвестен.

Всего в Идаском регионе насчитывается четыре активных очага. С очагом рабочего места в Силламяэ связано 11 человек (скорректированный показатель), Кохтла-Ярве — 7 человек. В очаге круга знакомых по состоянию на сегодняшнее утро 29 заболевших. В очаге основной школы Таммику 11 человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения 784 человека, из которых 148 заболели.

Зарегистрированный в Вырумаа случай связан с работником управы города Выру, зарегистрированный в Тартумаа случай — с работником детского сада. Обстоятельства заражения в обоих случаях сейчас выясняются. В южном регионе на сегодняшнее утро три очага — день рождения в Выру (22 человека), очаг поездки в Италию (девять заболевших) и очаг похорон (11 человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находится 157 человек, из которых 36 заболели.
Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения находится 87 человек, из которых восемь больны.

По состоянию на утро 22 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 32 человека, на управляемом дыхании три пациента. Домой не выписали ни одного человека. Новых случаев заболевания COVID-19 открыли 10.

На сегодня в больницах завершено 433 случая заболевания COVID-19 с 420 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

По состоянию на 22 сентября выздоровели 2 385 человек. Их них случай заболевания 1 818 человек (76,2%) завершен, у 567 человек (23,8%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 31,08.

Всего в Эстонии проведено более 192 000 первичных тестов, из них 2 976, или 1,54%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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