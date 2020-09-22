За сутки коронавирус диагностирован у 36 человек, в больницах 32 пациента. Среди заболевших — чиновник и работник детского сада

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Ида-Вирумаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 15 человек. В Харьюмаа коронавирус диагностировали у 14 человек (10 в Таллинне) В Ярвамаа, Вырумаа и Тартумаа прибавилось по одному случаю. В четырех случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

В Харьюмаа в одном случае болезнь была завезена из Польши. Четыре случая связаны с заражением в результате близкого контакта. Обстоятельства заражения в остальных случаях выясняются.

В Пыхьяском отделении Департамента здоровья имеется четыре активных очага: день рождения в Кадриорге (26 человек), таллиннский детский сад Мянни (10 человек), Гимназия Ляэнемере (17 человек) и очаг, связанный с заражением на рабочем месте (6 человек).

Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья находится 1 844 человека, из которых 211 заболели.

В 10 прибавившихся в Ида-Вирумаа случаях речь идет о близком контакте с уже заболевшим человеком. Источник заражения в остальных случаях пока неизвестен.

Всего в Идаском регионе насчитывается четыре активных очага. С очагом рабочего места в Силламяэ связано 11 человек (скорректированный показатель), Кохтла-Ярве — 7 человек. В очаге круга знакомых по состоянию на сегодняшнее утро 29 заболевших. В очаге основной школы Таммику 11 человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения 784 человека, из которых 148 заболели.

Зарегистрированный в Вырумаа случай связан с работником управы города Выру, зарегистрированный в Тартумаа случай — с работником детского сада. Обстоятельства заражения в обоих случаях сейчас выясняются. В южном регионе на сегодняшнее утро три очага — день рождения в Выру (22 человека), очаг поездки в Италию (девять заболевших) и очаг похорон (11 человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с коронавирусом находится 157 человек, из которых 36 заболели.

Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения находится 87 человек, из которых восемь больны.