За сутки коронавирус диагностирован у 22 человек, больше всего новых случаев заражения в Таллинне

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 11 человек. В Вырумаа прибавилось 2, в Ида-Вирумаа — 4, в Тартумаа и Вильяндимаа — по одному. В трех случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 20,62.

Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа (все в Таллинне) 11 случаев заболевания два — близкие контакты ранее заболевших, один случай заражения произошел на дне рождения. Обстоятельства остальных случаев заражения сейчас еще выясняются.

Из прибавившихся в период 7-8 сентября случаев заболевания 10 случаев произошли через контакты в семье и на работе.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья шесть активных очагов, из которых с очагом "Нымме Калью" связано 15, с очагом клубного мероприятия "Viimsepäeva katedraal" 21 августа — 10, с очагом Courmet Coffee — 11 и с очагом вечеринки в сауне — семь случаев заражения. С очагом заражения на рабочем месте связано в общей сложности 8 случаев заболевания, а с "музыкальным" очагом еще 6.

В Таллинне на 100 000 жителей 31,5 случай заболевания COVID-19. Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 885 человек, из которых 165 заболели.

В Ида-Вирумаа прибавилось четыре новых случая, из них один в городе Нарва. Один случай завезен из России, один человек заразился на работе, в двух случаях обстоятельства заражения еще уточняются.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!