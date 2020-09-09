09.09.2020, 10:38

За сутки коронавирус диагностирован у 22 человек, больше всего новых случаев заражения в Таллинне

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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamasFoto: Andres Putting

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 838 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 22 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 11 человек. В Вырумаа прибавилось 2, в Ида-Вирумаа — 4, в Тартумаа и Вильяндимаа — по одному. В трех случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 20,62.

Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа (все в Таллинне) 11 случаев заболевания два — близкие контакты ранее заболевших, один случай заражения произошел на дне рождения. Обстоятельства остальных случаев заражения сейчас еще выясняются.

Из прибавившихся в период 7-8 сентября случаев заболевания 10 случаев произошли через контакты в семье и на работе.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья шесть активных очагов, из которых с очагом "Нымме Калью" связано 15, с очагом клубного мероприятия "Viimsepäeva katedraal" 21 августа — 10, с очагом Courmet Coffee — 11 и с очагом вечеринки в сауне — семь случаев заражения. С очагом заражения на рабочем месте связано в общей сложности 8 случаев заболевания, а с "музыкальным" очагом еще 6.

В Таллинне на 100 000 жителей 31,5 случай заболевания COVID-19. Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 885 человек, из которых 165 заболели.

В Ида-Вирумаа прибавилось четыре новых случая, из них один в городе Нарва. Один случай завезен из России, один человек заразился на работе, в двух случаях обстоятельства заражения еще уточняются.

Под наблюдением восточного регионального отделения Департамента здоровья в связи с распространением SARS-CoV-2 всего 425 человек, из которых 64 больны. В районе деятельности отделения всего шесть активных очагов, самый большой из которых — очаг шахты "Эстония" с 56 заболевшими (из них 31 — работники и 25 — близкие контакты работников). С очагом Jõhvi Kelder связано 15, с очагом завезенного из Великобритании коронавируса — 15, с очагом шахты "Оямаа" — 9 и с очагом Вируской тюрьмы — 5 случаев заболевания (3 работника и 2 члена семьи работника).

В южном регионе новые случаи заражения связаны с близкими контактами с инфицированными. Заболел один зритель Rally Estonia. Всего в регионе под наблюдением три очага: семейный очаг (6 инфицированных), очаг дня рождения в Выру (16 инфицированных) и очаг завезенный из Италии (9 инфицированных). Под наблюдением южного регионального отделения в связи с коронавирусом около 285 человек, из которых 33 заболели.

В западном региональном отделении под наблюдением 23 человек, из которых 8 заболели.

По состоянию на утро 9 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 7 человек, на управляемом дыхании один пациент.

На сегодня в больницах завершено случаи заболевания COVID-19 с 405 пациентами.

Выздоровели 2 213 человека. Их них случай заболевания 1 683 человек (76,1%) завершен, у 530 человек (24,9%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено около 164 000 первичных тестов, из них 2 585, или 1,6%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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