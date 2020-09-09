За сутки коронавирус диагностирован у 22 человек, больше всего новых случаев заражения в Таллинне

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 11 человек. В Вырумаа прибавилось 2, в Ида-Вирумаа — 4, в Тартумаа и Вильяндимаа — по одному. В трех случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 20,62.

Из прибавившихся за сутки в Харьюмаа (все в Таллинне) 11 случаев заболевания два — близкие контакты ранее заболевших, один случай заражения произошел на дне рождения. Обстоятельства остальных случаев заражения сейчас еще выясняются.

Из прибавившихся в период 7-8 сентября случаев заболевания 10 случаев произошли через контакты в семье и на работе.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья шесть активных очагов, из которых с очагом "Нымме Калью" связано 15, с очагом клубного мероприятия "Viimsepäeva katedraal" 21 августа — 10, с очагом Courmet Coffee — 11 и с очагом вечеринки в сауне — семь случаев заражения. С очагом заражения на рабочем месте связано в общей сложности 8 случаев заболевания, а с "музыкальным" очагом еще 6.

В Таллинне на 100 000 жителей 31,5 случай заболевания COVID-19. Всего в связи с распространением коронавируса под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья 885 человек, из которых 165 заболели.

В Ида-Вирумаа прибавилось четыре новых случая, из них один в городе Нарва. Один случай завезен из России, один человек заразился на работе, в двух случаях обстоятельства заражения еще уточняются.

Под наблюдением восточного регионального отделения Департамента здоровья в связи с распространением SARS-CoV-2 всего 425 человек, из которых 64 больны. В районе деятельности отделения всего шесть активных очагов, самый большой из которых — очаг шахты "Эстония" с 56 заболевшими (из них 31 — работники и 25 — близкие контакты работников). С очагом Jõhvi Kelder связано 15, с очагом завезенного из Великобритании коронавируса — 15, с очагом шахты "Оямаа" — 9 и с очагом Вируской тюрьмы — 5 случаев заболевания (3 работника и 2 члена семьи работника).