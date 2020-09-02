02.09.2020, 10:50

За сутки коронавирус диагностирован у 20 человек, под наблюдением 8 активных очагов заражения

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Drive-in testimine Tartus
Drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1595 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 20 тестов оказался положительным.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста прибавилось в Ида-Вирумаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у девяти человек. В Харьюмаа прибавилось восемь и в Ляэне-Вирумаа — один новый положительный анализ на коронавирус. В двух случаях у сдавшего положительный анализ отсутствовало зарегистрированное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 15,7.

Под наблюдением двух региональных отделений Департамента здоровья находится 8 активных очагов коронавируса.

В Харьюмаа четыре новых случая заражения выявлены у футболистов "Нымме Калью", в одном случае заразился сосед по квартире инфицированного в трех случаях источник заражения выясняется. Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья в связи с коронавирусом около 450 человек, из которых 85 больны, а также три очага: Ülemiste City (8 инфицированных), "Нымме Калью" (8 инфицированных) и праздник в сауне (5 инфицированных).

В Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа четыре новых случая связаны с Вируской тюрьмой: заразились два сотрудника и двое их близких. Еще в двух случаях болезнь привезена из России, в трех других заразились близкие инфицированных, а в одном случае источник заражения выясняется.

Под наблюдением северного регионального отделения Департамента здоровья в связи с коронавирусом более 770 человек, из которых 106 больны. Под наблюдением пять очагов заражения: очаг шахты "Эстония" (55 инфицированных), очаг бара Jõhvi Kelder (15 инфицированных), очаг шахты "Оямаа" (8 инфицированных), заражение из Великобритании (13 инфицированных) и очаг Вируской тюрьмы (5 инфицированных).

По состоянию на утро 2 сентября в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 8 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента.

На сегодня в больницах завершено 412 случаев заболевания COVID-19 с 399 пациентами. В качестве пояснения: на одного человека может быть несколько историй болезни — например, если человека переводят из одной больницы в другую. В таком случае в первой больнице случай завершают и во второй открывают. Для оценки нагрузки больниц важно их разделять.

На сегодня выздоровели 2130 человек. Из них случай заболевания 1 609 человек (75,5%) завершен, у 521 человек (24,5%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии проведено более 152 000 первичных тестов, из них 2415, или 1,6%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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