17.08.2020, 11:51

За сутки коронавирус диагностировали у двух жителей Эстонии


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Terviseameti COVID-19 pressikonverents
Foto: Rauno Volmar

По данным Департамента здоровья, за последние сутки было сделано 311 первичных тестов на коронавирус, из которых два показали положительный результат.

По состоянии на сегодняшний день в стационарном лечении в связи с COVID-19 нуждается шесть человек.

Всего в Эстонии проведено около 135 000 тестов, из которых почти 2200 оказались положительными.

От коронавируса в стране умерло 63 человека.

Подробная статистика по коронавирусу доступна ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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