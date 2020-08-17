17.08.2020, 11:51
За сутки коронавирус диагностировали у двух жителей Эстонии
По данным Департамента здоровья, за последние сутки было сделано 311 первичных тестов на коронавирус, из которых два показали положительный результат.
По данным Департамента здоровья, за последние сутки было сделано 311 первичных тестов на коронавирус, из которых два показали положительный результат.
По состоянии на сегодняшний день в стационарном лечении в связи с COVID-19 нуждается шесть человек.
Всего в Эстонии проведено около 135 000 тестов, из которых почти 2200 оказались положительными.
От коронавируса в стране умерло 63 человека.
Подробная статистика по коронавирусу доступна ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Почему на телефоне нужно выключать геолокацию - эксперт
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Как в отеле отличить обычное зеркало от зеркала-«шпиона»
Почему в СССР не заражались через общие стаканы?