08.12.2020, 08:45

За сутки добавилось 285 больных коронавирусом


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Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamas
Koroonaproovide võtmine lennujaamas ja sadamasFoto: Andres Putting

В Эстонии за сутки добавилось 285 больных коронавирусом.

За последние сутки было проанализировано 4120 тестов, из которых 285 дали положительный результат.

Таким образом, доля положительных тестов составила 6,9%.

Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составляет 402,70 на 100 000 жителей.

Более подробная информация поступит позже.

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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