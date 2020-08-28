За сутки COVID-19 диагностировали у 18 жителей Эстонии. В Ида-Вирумаа под наблюдением — более 600 человек

По данным регистра народонаселения, 9 положительных результатов поступило в Ида-Вирумаа, в Харьюмаа — 7. По одному случаю прибавилось в Вырумаа и Йыгевамаа.

По состоянию на утро 28 августа в Эстонии из-за коронавируса нуждаются в стационарном лечении 12 человек, на управляемом дыхании нет ни одного пациента.

На сегодня в больницах завершено 406 случаев заболевания COVID-19 с 393 пациентами.

На сегодня выздоровели 2076 человек. Их них случай заболевания 1 578 человек (76 %) завершен, у 498 человек (24 %) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Всего на настоящий момент с очагом шахты Estonia связано 47 случаев заболевания. Вирус получил распространение от двух работников, которые посетили бар Jõhvi Kelder. С очагом Jõhvi Kelder сейчас связано 15 случаев заболевания. С очагом шахты ”Оямаа” — 7.

Всего под наблюдением Департамента здоровья в идаском регионе п

находятся более 600 человек.

Что касается новых случаев в Харьюмаа, то один человек заразился в результате близкого контакта с больным. Источник заражения в остальных случаях пока неясен.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!