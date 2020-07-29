За сутки — 5 больных коронавирусом. Инфицированный житель Тарту посещал в Нарве отель, торговый центр и Vaba lava

Три случая заражения прибавилось в Тарту, они связаны с выявленным там 24 июля случаем. На настоящий момент это очаг с пятью зараженными. Последний из них, несмотря на предписанную самоизоляцию, еще в понедельник проводил время в Нарве и посещал там различные места — отель Ingeri и торговый центр Fama (в том числе KFC и Vaba lava). Во время посещения Нарвы у инфицированного были признаки болезни.

Еще два случая прибавились в Ида-Вирумаа. В одном случае речь идет о человеке, члены семьи которого больны коронавирусом. Во втором случае результат теста был перенесен из статистики 27 июля в статистику 28 июля.

По состоянию на утро 29 июля в Эстонии на стационарном лечении из-за коронавируса находятся три человека. К аппарату ИВЛ не подключен никто. За последние сутки новых летальных исходов зафиксировано не было. Всего от коронавируса нового типа в стране умерли 69 человек.

За последние 14 дней (с 13 пр 27 июля) было выявлено 16 новых случаев заражения. Показатель кумулятивной заболеваемости составляет 1,2 на 100 000 человек. Из них один человек заразился от знакомых(6,2%), один — на работе (6,2%) и 12 — за границей (75%). В двух случаях источник заражения неизвестен (12,5%).

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!