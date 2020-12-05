За прошлые сутки 77 случаев заражения коронавирусом выявлены в доме попечения в Локса

Информация о том, что у одного из медицинских работников дома попечения был положительный результат теста на коронавирус, поступила в первой половине этой недели. Тестирование всех находящихся в доме попечения было организовано в четверг, 3 декабря.

Все медработники и находящиеся в двух зданиях клиентов прошли тестирование. Было получено 77 положительных ответов, 72 из которых — у клиентов дома попечения. Девять из них уже находятся на лечении в больнице.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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