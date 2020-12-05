За прошлые сутки 77 случаев заражения коронавирусом выявлены в доме попечения в Локса

Из 561 нового случая заражения коронавирусом за прошедшие сутки 77 положительных тестов были получены в доме попечения в Локса, где вирус был обнаружен у 72 из 79 клиентов. По словам руководителя главы Департамента здоровья Юллара Ланно, такие случаи становятся критическими, поскольку если они будут повторяться, то ресурсы больниц Эстонии могут быть исчерпаны в течение нескольких дней, пишет RusERR.
Информация о том, что у одного из медицинских работников дома попечения был положительный результат теста на коронавирус, поступила в первой половине этой недели. Тестирование всех находящихся в доме попечения было организовано в четверг, 3 декабря.
Все медработники и находящиеся в двух зданиях клиентов прошли тестирование. Было получено 77 положительных ответов, 72 из которых — у клиентов дома попечения. Девять из них уже находятся на лечении в больнице.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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