06.07.2020, 09:02

За прошедшие выходные в Эстонии выявили два новых случая заражения коронавирусом

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Labori-, infektsioonhaiguste ja perearstid seisavad oma ühisavalduses Pruunsilla-Reinsalu testiaktsioonile otsesõnu vastu.
Foto on illustratiivne.Foto: Argo Ingver

За минувшие выходные Департамент здоровья выявил двух новых носителей коронавирусной инфекции, передает RusERR.

Оба случая заражения зарегистрировали в субботу, в воскресенье новых заболевших COVID-19 не выявили, сообщила в понедельник в эфире Vikerraadio исполняющая обязанности главы Департамента здравоохранения Мари-Анне Хярма.

По данным на 5 июля, с начала пандемии в Эстонии коронавирусом заболели 1993 человека. Скончались 69 пациентов с коронавирусом.

В настоящее время власти оценивают ситуацию с COVID-19 в стране как спокойную.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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