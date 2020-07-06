06.07.2020, 09:02
За прошедшие выходные в Эстонии выявили два новых случая заражения коронавирусом(6)
За минувшие выходные Департамент здоровья выявил двух новых носителей коронавирусной инфекции, передает RusERR.
За минувшие выходные Департамент здоровья выявил двух новых носителей коронавирусной инфекции, передает RusERR.
Оба случая заражения зарегистрировали в субботу, в воскресенье новых заболевших COVID-19 не выявили, сообщила в понедельник в эфире Vikerraadio исполняющая обязанности главы Департамента здравоохранения Мари-Анне Хярма.
По данным на 5 июля, с начала пандемии в Эстонии коронавирусом заболели 1993 человека. Скончались 69 пациентов с коронавирусом.
В настоящее время власти оценивают ситуацию с COVID-19 в стране как спокойную.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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