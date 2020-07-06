За прошедшие выходные в Эстонии выявили два новых случая заражения коронавирусом

Оба случая заражения зарегистрировали в субботу, в воскресенье новых заболевших COVID-19 не выявили, сообщила в понедельник в эфире Vikerraadio исполняющая обязанности главы Департамента здравоохранения Мари-Анне Хярма.

По данным на 5 июля, с начала пандемии в Эстонии коронавирусом заболели 1993 человека. Скончались 69 пациентов с коронавирусом.

В настоящее время власти оценивают ситуацию с COVID-19 в стране как спокойную.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!