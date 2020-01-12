12.01.2020, 08:21
За прошедшие сутки полиция задержала 20 водителей в нетрезвом состоянии
По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также троих в наркотическом состоянии.
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