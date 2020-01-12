12.01.2020, 08:21

За прошедшие сутки полиция задержала 20 водителей в нетрезвом состоянии

 (1)
EST 3
Politseireid kõik puhuvad
Foto: Tanel Meos

По данным Департамента полиции и погранохраны, за прошедшие сутки дорожная полиция в разных регионах страны задержала в общей сложности 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения, а также троих в наркотическом состоянии.

Напоминаем, что вождение в состоянии опьянения может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Читайте также: