За прошедшие сутки добавилось пять больных коронавирусом, пять человек находятся на управляемом дыхании(3)
За последние сутки в Эстонии было сделано 1 279 тестов на COVID-19, из которых лишь 5 то есть 0,4% оказались положительными.
За последние сутки в Эстонии было сделано 1 279 тестов на COVID-19, из которых лишь 5 то есть 0,4% оказались положительными.
Согласно данным регистра народонаселения, 1 положительный тест прибавился в Таллинне, 3 в Пярну и 1 на Сааремаа.
По состоянию на утро 8 мая в Эстонии в связи с коронавирусом госпитализированы 58 человек, из которых 5 находятся на управляемом дыхании. Из больниц выписаны уже 268 человек, закрыты 277 случаев болезни. Новых летальных исходов за сутки не зафиксировано. Всего от коронавируса в Эстонии скончались 56 человек.
В Эстонии было сделано общей сложностью 61 767 тестов на коронавирус, из которых 1 725 или 2,8% оказались положительными.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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