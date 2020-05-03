За последнюю ночь лишь один тест на коронавирус — позитивный. Всего сделали 743 анализа
За последнюю ночь в Эстонии сделали 743 теста на COVID-19, один из них положительный. От коронавируса вчера погибло 2 человека — им было 82 и 80 лет.
За последнюю ночь в Эстонии сделали 743 теста на COVID-19, один из них положительный. От коронавируса вчера погибло 2 человека — им было 82 и 80 лет.
По данным регистра народонаселения, к числу инфицированных добавился житель Пярну. По данным на 3 мая, в Эстонии 75 человек с коронавирусом находятся в больницах, 7 из них на аппарате ИВЛ. Домой выписали всего 247 человек, 259 жителей Эстонии вылечились от коронавируса. За последний день скончались 82-летняя женщина в Центральной больнице Ида-Вирумаа и 80-летний мужчина в больнице Пярну. Всего от коронавируса в Эстонии погибло 55 человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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