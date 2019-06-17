За последний год в Эстонии стало меньше русских, зато выросло число эстонцев — и украинцев(7)
В Департаменте статистики подсчитали число жителей Эстонии, а также их национальности: по состоянию на 1 января 2019 года в стране проживали 1 324 820 человек — на 5687 больше, чем годом ранее, пишет rus.err.ee.
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