За последний год в Эстонии стало меньше русских, зато выросло число эстонцев — и украинцев

За год число проживающих в стране эстонцев выросло с 905 677 до 907 628 человек, а вот количество русских — второй по численности национальности в Эстонии — сократилось с 328 864 до 328 299 человек.

Украинцев за год стало больше с 23 310 до 23 655 человек, белорусов снизилось с 11 598 до 11 506 человек, несколько больше за год стало армян, азербайджанцев, латышей и литовцев, чуть меньше — евреев и поляков.

Если смотреть по уездам, то самая высокая доля эстонцев на Хийумаа — 98%. При этом в Ида-Вирумаа их всего 17,5%, а больше всего там русских — 74,3%.