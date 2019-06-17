17.06.2019, 13:30

За последний год в Эстонии стало меньше русских, зато выросло число эстонцев — и украинцев

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rus.delfi.ee
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XII Noorte Laulupeo vaated tuletornist
XII Noorte Laulupeo vaated tuletornistFoto: Hendrik Osula

В Департаменте статистики подсчитали число жителей Эстонии, а также их национальности: по состоянию на 1 января 2019 года в стране проживали 1 324 820 человек — на 5687 больше, чем годом ранее, пишет rus.err.ee.

За год число проживающих в стране эстонцев выросло с 905 677 до 907 628 человек, а вот количество русских — второй по численности национальности в Эстонии — сократилось с 328 864 до 328 299 человек.

Украинцев за год стало больше с 23 310 до 23 655 человек, белорусов снизилось с 11 598 до 11 506 человек, несколько больше за год стало армян, азербайджанцев, латышей и литовцев, чуть меньше — евреев и поляков.

Если смотреть по уездам, то самая высокая доля эстонцев на Хийумаа — 98%. При этом в Ида-Вирумаа их всего 17,5%, а больше всего там русских — 74,3%.

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