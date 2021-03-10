За последние три месяца государство потратило на коронавирусные тесты 18 млн евро

По оценке Департамента здоровья, дополнительных ассигнований на тесты не потребуется, передает RusERR.
По словам пресс-секретаря ведомства Кирси Пруудель, с конца ноября на тестирование было потрачено около 18 млн евро, а общее число тестов за это время увеличилось: "Это зависит в основном от того, сколько направлений выдают семейные врачи и сколько находившихся в близком контакте хотят протестироваться в конце периода самоизоляции".
Если во второй половине ноября в сутки делалось в среднем от 5000 до 5500 тестов, в феврале в некоторые дни их число превышало 7500.
Департамент здоровья в ноябре прошлого года заключил договор на оказание услуги тестирования на коронавирус с компаниями Medicum и Synlab, которые представили на конкурс совместную заявку.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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