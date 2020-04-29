За последние сутки в Эстонии выявили девять случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1 677 тестов на вирус COVID-19, из которых 9 проб, или 0,5%, оказались положительными. Всего в Эстонии на сегодняшний день проведено 51 188 первичных тестов, из них 1 666, или 3,3%, были положительными.
По состоянию на утро 29 апреля в Эстонии из-за нового коронавируса нуждаются в стационарном лечении 89 человек, из которых 10 на управляемом дыхании. Из больниц выписано 236 человек (по сравнению со опубликованными вчера цифрами сегодня скорректированы цифры отправленных домой из Клиники Тартуского университета вследствие проблем качества данных). Новых смертельных случаев в течение суток не прибавилось. Всего в Эстонии умерло 50 человек с коронавирусом.
За последние 24 часа прибавилось положительных в уездах Харьюмаа, Тартумаа, Пярнумаа, Сааремаа, Ида-Вирумаа и Валгамаа. Два положительных теста в Харьюмаа прибавились в Таллинне.
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Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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