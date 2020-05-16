За последние сутки в Эстонии выявили четыре случая заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии проанализировали 752 первичных теста на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 4, или 0,5%, оказались положительными.
Опираясь на данные регистра народонаселения, 2 положительных результата теста прибавилось в Харьюмаа (оба в Таллинне) и 2 в Тартумаа (из них 1 в городе Тарту).
По состоянию на утро 16 мая в Эстонии из-за коронавируса нуждается в стационарном лечении 41 человек, из них 5 на управляемом дыхании. На сегодняшний день из больниц выписано 289 человек, завершено 300 случаев заболевания.
На сегодняшний день выздоровели 1437 человек. Их них случай заболевания 934 человек (65,0%) завершен, у 503 человек (35,0%) с положительного теста прошло более 28 дней и человек не находится на стационарном лечении.
Новых смертельных случаев за сутки не прибавилось, всего коронавирус в Эстонии унес жизни 63 человек.
Всего в Эстонии проведено около 69 000 первичных тестов, из них 1 770, или 2,6%, были положительными на вирус SARS-CoV-2.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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